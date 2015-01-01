برلماني عن استقالة هاني أبو ريدة من رئاسة اتحاد الكرة: "راح واستراح"
الأحد 07/يوليه/2019 - 07:20 م
عبداللطيف هيبة
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أدان النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إتحاد الكرة والجمعية العمومية، بسبب خروج منتخب مصر بشكل مخزي من دور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية أمام جنوب إفريقيا، في ستاد القاهرة مساء السبت، في المسابقة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
وقال "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن سبب هزيمة المنتخب وخروجه من دور الـ 16، غرور إتحاد الكره والسير بشكل عشوائي بدون رؤية أو تخطيط منظم، مضيفًا: "لما كنا نقول للإتحاد تعالوا قولولنا إيه الخطة كانوا بيتجاهلوا الموضوع، وكان خالد عبد العزيز الوزير السابق، واللجنة الأولومبيه بيساعدوهم على كده، بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية بيتم إختيارها بالمجاملة والصحوبية، وعدم إختيار عناصر ذو كفاءة".
وعلق عضو مجلس النواب، على إستقاله هاني أبو ريده من رئاسة إتحد الكره، قائلًا: "راح واستراح، وده أقل شئ يعملوه، والمفروض يقدموا إعتذار للشعب المصري".
وأعلن هاني أبوريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.
وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني المصري وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.
وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.
كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف سعى له الجميع من أجل سمعة مصر.
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