شاهد.. مفيدة شيحة تتخلى عن تسريحة شعرها المعتادة (صور)

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها بـ"اللوك"، الجديد.





حيث نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورها عقب قص شعرها، وتخليها عن القصة المميزة التي ظهرت بها لسنوات.





ظهرت مفيدة شيحة في الصور بـ"لوك" جديد، وقصة شعر أقصر من سابقتها، على يد أخصائي التجميل بول رينو.





جدير بالذكر أن مفيدة شيحة تشارك في تقديم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مع سهير جودة ومنى عبد الغني ويُذاع البرنامج من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



