وزير التجارة: "في ظلّ نفاذ المخزون... لا مشكل في ترويج صابة التمور لهذا الموسم"

قال وزير التجارة عمر الباهي، الأحد بقبلي، أنّ صابة تمور لهذا الموسم لن تواجه إشكالية في التّرويج خاصة في ظلّ نفاذ المخزون من التمور وتصدير أغلب الكميات التي تمّ جمعها.





وأكّد الباهي، خلال يوم إعلامي حول مشروع إحداث سوق كبرى لانتاج التمور بالجهة، تطوّر القدرة التصديرية المباشرة للجهة لمنتوجها من التمور، والتي تضاعفت حوالي عشر مرّات، خلال العشرية الاخيرة، لتمر من قرابة 2000 طن سنة 2008 الى اكثر من 23 الف طن في سنة 2018.





وخصص اليوم الاعلامي للتعريف بالافاق التّنموية التي يحملها مشروع احداث سوق كبرى لانتاج التمور بالجهة، الذي يمثل رافدا هاما للنهوض بقطاع انتاج وتثمين وترويج المنتوج





وقال وزير التجارة في هذا الصدد، أنّ هذه السّوق ستوفر فضاأ منظما للعرض والطلب يساعد في التّحكم في سعر التمور، الذي مازال حتىّ الآن، يتشكّل خارج مسالك التوزيع. واوضح أنّ هذه السوق سيتم تكوينها في شكل شركة بمساهمة بلديات الجهة.





وتحدث في السياق ذاته، عن الانعكاسات الايجابية للمشروع على الفلاحين بصفة عامة وخاصة على صغار الفلاحين، باعتبار انه سيوفر لهم فرصا لعرض منتوجهم والتواصل المباشر مع التجار، الذين سيقتنون المنتوج ومن ثمة تحديد السعر بصفة شفافة. كما سيساعد على تصنيف التمور، بما يتيح تحديد سعرها حسب الجودة.