باعتراف أوغندي.. سباستيان ديسابر يقترب من تدريب الأهلي
الأحد 07/يوليه/2019 - 03:25 م
الفجر الرياضي
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اقترب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا من تدريب فريق الأهلي المصري خلفًا لمارت لاسارتي المدير الفني الحالي للفريق.
وذكرت قناة NBS
الأوغندية أن ديسابر يقترب من تدريب الأهلي بعد رحيله عن أوغندا
إثر الهزيمة من السنغال والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
ويواجه مارتن لاسارتي مدرب الأهلي خطر
الإقالة من منصبه وتعيين ديسابر في ظل عدم رضا الجماهير عما قدمه مع القلعة
الحمراء.
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