"حامد بن زايد" ينقل تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد في وفاة الأميرة الجوهرة آل سعود
الأحد 07/يوليه/2019 - 03:22 م
أحمد ثابت
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نقل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في وفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيدة وأسرتها الكريمة .. داعيا المولى تعالى أن يشملها بعظيم عفوه ومغفرته ورضوانه ويلهم أهلها وعائلتها جميل الصبر والسلوان.
وحمل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود جزيل شكره وتقديره إلى صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مشاعرهم الأخوية النبيلة.. سائلا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم ازدهارها ورفعتها.
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