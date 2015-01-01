مؤشر بورصة السعودية يهبط بنسبة 0.40% في ختام تعاملات الأحد
الأحد 07/يوليه/2019 - 03:19 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسرا 35.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8811.11 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.09% خاسرا 84.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3939.35 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 89.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 64 شركة، فيما تراجعت 109 شركة.
وتراجعت 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%.
وجاء سهم "أسمنت الجنوب" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.89%، ثم أسمنت العربية بنسبة 3.02%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم "تكوين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.34% ثم اللجين بنسبة 2.65%، ثم المراعى بنسبة 2.46%.
Advertisements
- بورصة السعودية تتزين بالأخضر بختام جلسة الثلاثاء
- ارتفاع المؤشر الأسهم السعودية "تاسى" بنسبة 1.06%
- مؤشرالسعودية يتراجع لمستوي 8941.5 نقطة بختام جلسة الخميس
- بورصة السعودية تغلق على تراجع جماعى
- بورصة السعودية تخسر 45.7 نقاط بختام جلسة أول الأسبوع
- "الأحمر" يسيطر علي البورصة السعودية بختام الجلسة
- مؤشر البورصة السعودية يخسر 140 نقطة بختام جلسة الإثنين
- ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء
- مؤشر بورصة "السعودية" يربح 37.2 نقطة بختام جلسة اليوم
- مؤشر بورصة "السعودية" يصعد1.26% بختام جلسة الخميس