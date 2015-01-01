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عاجل.. 10 قرارات جمهورية للرئيس

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:57 م
عاجل.. 10 قرارات جمهورية للرئيس
السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 10 قوانين جديدة، بربط موازنة 10 هيئات عامة وأجهزة مستقلة للسنة المالية 2019/2020، نشرتها الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، في عددها رقم (25 مكرر ز).

وتضمنت القوانين المنشورة، ربط موازنة كلاً من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية.

كما تضمنت ربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية للمعرض والمؤتمرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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