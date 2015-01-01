ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك.









وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.80% رابحا 47.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5998.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% رابحاً 71.650 نقطة ليصل إلى مستوى 6615.93 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً 1.750 نقطة ليصل إلى مستوى 4786.43 نقطة.





وجرى التداول بمستهل التعاملات على 133.5 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون دينار كويتى عبر 5250 صفقة.





وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.30%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.59%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.50%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%.





وجاء سهم "شركة وطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.67%، تليه شركة عربى القابضة بنسبة 10%، ثم شركة العيد بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم وثاق بنسبة 8.70%، ثم اكتتاب بنسبة 7.59%.