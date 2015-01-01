أبرزها "الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع شمال القدس".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة أبرزها الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع شمال القدس ووفاة معاون مباحث قويسنا إثر حادث على طريق شبين الكوم.





الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع شمال القدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز جبع ومداخل بلدة حزما الرئيسية شمال القدس المحتلة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من البلدة، بدعوى وقوع عملية دهس لجنود في المكان، وإصابة 4 جنود جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما، وكما أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال شرعوا بعملية تمشيط في بلدة حزما بدعوى البحث عن السيارة التي نفذت عملية الدهس، وذلك بحسب مصادر أمنية.





وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال حاصرت بلدة حزما وأغلقت كافة مداخلها، وأن جنود الاحتلال ينتشرون في شارع حزما الرئيسي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات المواطنين من المرور من شارع حزما الرئيسي؛ مما تسبب في أزمة سير وصلت من مفرق عناتا حتى مفرق قرية جبع، لافتة إلى أن جنود الاحتلال عادة ما يقومون بإغلاق مدخل طبلاس في منطقة معتمة قرب بلدة حزما، بهدف إرهاب الفلسطينيين، معربة عن احتمال أن تكون عملية الدهس مجرد حادث سير وليس عملية مدبرة كما تزعم شرطة الاحتلال.





روسيا ترفض تصريحات أمريكية جديدة

رفضت وزارة الخارجية الروسية، التصريحات الأمريكية بشأن فرض موسكو حظرا على الرحلات الجوية إلى جورجيا، معلقة عبر صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "لقد وصفت إليزابث رود القائمة بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى جورجيا التدابير التي اتخذتها روسيا تجاه جورجيا وتتعلق بالرحلات الجوية والسياحة، بأنها غير عادلة وغير متناسبة وغير ضرورية".





وأشارت الخارجية الروسية، إلى تاريخ العقوبات الأمريكية ضد روسيا ودول أخرى، قائلة "إن عصا العقوبات الأمريكية ضربت طوال عقود عددا من الدول التي تنتهج سياسات خارجية مستقلة.





وأضافت، بدلا من إلقاء محاضرات وإرشادات بشأن الإجراءات الروسية الهادفة إلى حماية صحة وحياة المواطنين الروس المقيمين في الخارج؛ نود أن نسمع تفسيرا من رود بخصوص العقوبات الأمريكية العادلة والمفيدة والضرورية التي كانت تفرضها على روسيا خلال عقود من أجل الضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو الجاري، وأوصى الشركات السياحية بتجنب بيع التذاكر وتنظيم الرحلات إلى جورجيا خلال فترة سريان المرسوم.





وفاة معاون مباحث قويسنا إثر حادث على طريق شبين الكوم

توفى معاون مباحث قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تعرضه لإصابات متفرقة منذ أسبوعين، فى حادث سير على طريق قويسنا شبين الكوم، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتبين إصابته بنزيف فى المخ ، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا بحادث سير، وإصابة النقيب عبدالله الميت، معاون مباحث قويسنا أمام قرية طه شبرا، على طريق قويسنا شبين الكوم، وأمر الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام الإسعاف، بالدفع بسيارة مجهزة إلى موقع الحادث، ونقل معاون المباحث إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى تحت إشراف شادي نبوى البدري المشرف العام.





وتبين أن سيارة نقل محملة بالأخشاب، قطعت الطريق أمام سيارة ملاكى كان يستقلها معاون المباحث أثناء عودته من العمل، أسفر عن الحادث، وتسببت فى إصاباته التى أسفرت عن وفاته.





الاحتلال يعتقل 3 مواطنين على حدود غزة

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، ثلاثة شبان فلسطينيين حاولوا التسلل من حدود قطاع غزة إلى كيبوتس إسرائيلي مجاور لحدود جنوب القطاع، حيث كان بحوزتهم قنابل يدوية ومواد قابلة للإشعال على أجسادهم، وتم تحويلهم للتحقيق.







