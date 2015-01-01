"قنا العام" تبدأ تسجيل بيانات الأطفال المصابين بالفشل الكلوي لحجز أماكنهم في وحدة الغسيل

أعلن مدير مستشفى قنا العام، الدكتور محمد الديب، بدء تسجيل بيانات الأطفال المصابين بالفشل الكلوي على مستوى محافظة قنا ولذلك لحجز أماكنهم في وحدة الغسيل الكلوي للأطفال مستشفى قنا العام.





وأوضح أنه على المتقدم التواصل مع مكتب السكرتارية بالمستشفى، وإرسال بيانات الطفل "اسمه ثلاثي وعمره ورقم هاتف ولي الأمر".



