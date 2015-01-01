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"قنا العام" تبدأ تسجيل بيانات الأطفال المصابين بالفشل الكلوي لحجز أماكنهم في وحدة الغسيل

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:50 ص
قنا العام تبدأ تسجيل بيانات الأطفال المصابين بالفشل الكلوي لحجز أماكنهم في وحدة الغسيل
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بسام عبدالحميد
 
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أعلن مدير مستشفى قنا العام، الدكتور محمد الديب، بدء تسجيل بيانات الأطفال المصابين بالفشل الكلوي على مستوى محافظة قنا ولذلك لحجز أماكنهم في وحدة الغسيل الكلوي للأطفال مستشفى قنا العام.

وأوضح أنه على المتقدم التواصل مع مكتب السكرتارية بالمستشفى، وإرسال بيانات الطفل "اسمه ثلاثي وعمره ورقم هاتف ولي الأمر".

جدير بالذكر أيضا أن مستشفى قنا العام تعتبر المستشفي الوحيدة علي مستوي المحافظة التي تنفرد بتقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال بأحدث الأجهزة علي مستوي العالم وذلك لتوفير المشقة التي يتكبدها المواطن القنائي في السفر الي المحافظات الأخري لتلقي العلاج.
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