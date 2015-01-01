عاجل.. حقيقة زيارة محمد صلاح لسيرجيو راموس

نفى رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة ما أثير عن زيارة محمد صلاح نجم منتخب مصر لسيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني في مقر إقامته بالغردقة قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأوضح كامل أبوعلي أن محمد صلاح لم يحضر إلى الغردقة خلال هذه الأيام لتركيزه الشديد في مباراة مصر وجنوب إفريقيا قبل انتهائها بهزيمة الفراعنة بهدف نظيف.

ويقضي راموس رحلة سياحية في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، للاحتفال بشهر العسل مع زوجته بيلا روبيو وأطفاله الثلاثة أليخاندرو وماركو وروبيو وعدد من أفراد عائلته

أزمة بين محمد صلاح وعضو الجبلاية بعد وداع أمم إفريقيا

نشبت أزمة غير مباشرة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ومجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل على خلفية التصريحات بعد مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من أمم إفريقيا 2019.

ورفض محمد صلاح اتهامات مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية بتحميل اللاعبين المسئولية بمفردهم عن الخروج من كأس أمم إفريقيا لأن هناك عوامل عديدة لعبت ضد الفراعنة فالجميع شارك في مسئولية الخروج وليس اللاعبين فقط.

كان مجدي عبد الغني قد أكد أن الخروج يتحمله اللاعبون في المقام الأول ثم الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري وأخيرًا مجلس الجبلاية.

الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.