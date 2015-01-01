"رئاسة الحرمين" تنهي صيانة الكعبة المشرفة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنهاءها أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة, بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكر بيان صادر عن «الرئاسة العامة»، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ أعمال الصيانة بدأت في منتصف شهر شوال الماضي وتمّ الانتهاء منها قبل الوقت المحدد لها؛ حيث اشتملت على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ووفقًا لأفضل المواصفات العالمية.

وتأتي هذه الصيانة للكعبة المشرفة، بحسب البيان، في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وسعيها الحثيث إلى مضاعفة الجهود لراحة زوار بيت الله الحرام وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

وفي بيان ثان، أعلنت «رئاسة الحرمين» أنّ الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، أطلقت الدورة العلمية الثالثة بالمسجد الحرام للعام 1440هـ, وذلك برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأضاف البيان: «سيُلقي الدروس والمحاضرات في الدورة العلمية عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء، وهم إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور فيصل بن جميل غزاوي, والمدرس بالمسجد الحرام الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري, والمدرس بالمسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني, والمدرس بالمسجد الحرام الدكتور طلال بن محمد أبوالنور, والمدرس بالمسجد الحرام الدكتور وصي الله بن محمد عباس».

وستقام الدورة في كرسي الدورات العلمية بالدور العلوي بتوسعة الملك فهد أمام باب رقم (79)؛ حيث سيتم توزيع كتاب «متون الدورة» على المشاركين، كما سيتم توزيع هدايا يومية وشهادات للحضور, وسوف تخصص الإدارة مكانًا للنساء.