رسميا.. مجدي عبد الغني يستقيل من مجلس إدارة اتحاد الكرة

قرر مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بشكل رسمي من منصبه بعضوية مجلس الجبلاية بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بالهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف

والتزم مجدي عبد الغني بدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية وقرر الاستقالة بشكل رسمي من المنصب متمنيًا التوفيق للكرة المصرية.