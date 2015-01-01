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رجوي: النظام الإيراني الفاشي أكبر تهديد للسلام في العالم

السبت 06/يوليه/2019 - 10:11 م
رجوي: النظام الإيراني الفاشي أكبر تهديد للسلام في العالم
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محمد سمير
 
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قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن الحركات الاحتجاجية أوصلت نظام طهران إلى نهايته، ونظام ولاية الفقيه حاليا يسير في منحنى الهبوط، قائلة " "يا مناصري المقاومة، حضوركم في برلين وفي المظاهرة الثالثة بعد التجمعات الكبيرة في بروكسل وواشنطن، يحمل خطاباً واضحاً لأبناء الوطن والشعب الضائق ذرعًا".

وـأضافت رجوي في كلمة عبر الفيديو كونفرانس للمتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين، السبت، "في هذه المظاهرة الكبيرة، خطابكم وخطاب شعب إيران يناشد المجتمع الدولي وخاصة أوروبا، بضرورة وقف سياسة منح التنازلات للنظام الكهنوتي الحاكم في إيران".

وتابعت "ألم يكن كافيا سراب التحول وأسطورة الاعتدال والإصلاح التي دامت 40 عاما في نظام ولاية الفقيه؟"، والسفارات والاستخبارات الإيرانية تتجسس على المعارضين"، مطالبة مجلس الأمن أن يقوم بتصنيف نظام طهران على أنه تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت "رجوي" أن إيران ستتحرر بجهود المخلصين من أبنائها، مبينة أن النظام الفاشي الديني أكبر تهديد للسلام في العالم، مطالبة ألمانيا بتغيير سياساتها ضد نظام ولاية الفقيه بعد الكشف عن الأعمال الإرهابية.
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المزيد عن: مريم رجوي طهران إيران
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