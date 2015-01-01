رئيس شعبة المواد الغذائية يؤكد استقرار السلع بعد ارتفاع أسعار الوقود

Advertisements

أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية أن أسعار السلع الغذائية لم تشهد ارتفاع بعد زيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هناك استقرار للأسعار.



وقال "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت إن الشركات الغذائية لم ترفع أسعار منتجاتها، متابعًا: " وإن حدث زيادة للأسعار ستكون طفيفة".



وناشد رئيس شعبة المواد الغذائية، الدكتور على مصلحي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالنظر إلى أوضاع بقالي التموين، مردًفا: " أوضاعهم صعبة جدًا".

