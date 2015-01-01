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الرئاسة: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية أهم أولويات مصر حاليًا

السبت 06/يوليه/2019 - 09:44 م
الرئاسة: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية أهم أولويات مصر حاليًا
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كساب أحمد
 
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تعد من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وفقًا لنبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".
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