الرئاسة: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية أهم أولويات مصر حاليًا
السبت 06/يوليه/2019 - 09:44 م
كساب أحمد
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تعد من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وفقًا لنبأ عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".
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