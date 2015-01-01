الأمين العام لـ'قومي أسر الشهداء' يتفقد أعمال تطوير المقر الخدمي
السبت 06/يوليه/2019 - 02:01 م
ميسون أبو الحسن
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تفقد اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم، عملية تطوير وإنشاء المقر الخدمي للمجلس بمنطقة السيدة زينب.
وقام المجلس بتطوير المقر بأحدث الأجهزة الطبية؛ حيث يتكون المقر من طابقين، ويشمل التطوير إنشاء 2 عيادة طبية (رجال ونساء)، وقاعة للتأهيل النفسي والحوار، وقاعة لتعليم الكبار ومحو الأمية، بالإضافة إلى صالة جمانيزيوم وعلاج طبيعي، لتأهيل مصابي العجز الكلي، وقاعة استقبال حديثة مجهزة إلكترونيًا بأحدث الأجهزة المميكنة.
وكان وقع المجلس عقد تطوير المقر الخدمي له بمنطقة السيدة زينب، في أغسطس من العام الماضي، مع إحدى شركات المقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.
ويستقبل المجلس اليوم، وفدًا من منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء؛ لمتابعة تطوير وإنشاء المقر، بالإضافة إلى بحث سُبل الربط والتعاون بينهم؛ وذلك في إطار التوجيهات بتذليل العقبات أمام أسر شهداء ومصابي الوطن، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقام المجلس بتطوير المقر بأحدث الأجهزة الطبية؛ حيث يتكون المقر من طابقين، ويشمل التطوير إنشاء 2 عيادة طبية (رجال ونساء)، وقاعة للتأهيل النفسي والحوار، وقاعة لتعليم الكبار ومحو الأمية، بالإضافة إلى صالة جمانيزيوم وعلاج طبيعي، لتأهيل مصابي العجز الكلي، وقاعة استقبال حديثة مجهزة إلكترونيًا بأحدث الأجهزة المميكنة.
وكان وقع المجلس عقد تطوير المقر الخدمي له بمنطقة السيدة زينب، في أغسطس من العام الماضي، مع إحدى شركات المقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.
ويستقبل المجلس اليوم، وفدًا من منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء؛ لمتابعة تطوير وإنشاء المقر، بالإضافة إلى بحث سُبل الربط والتعاون بينهم؛ وذلك في إطار التوجيهات بتذليل العقبات أمام أسر شهداء ومصابي الوطن، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
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