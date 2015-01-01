تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام مصر
السبت 06/يوليه/2019 - 01:46 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
استقر ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على تشكيل فريقه لمباراة منتخب مصر مساء اليوم في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام منتخب مصر
حراسة المرمى: ويليامز
خط الدفاع: مكوانازى – هالاتشاوايو – هلانتي
- تاماسانكا مخيزى
خط الوسط : موكوتيو - - زونجو - سيريرو
خط الهجوم : ليبو موتيبا - ثيمبا زواني - بيرسي
تاو
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.
خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد.
خط الهجوم: محمود حسن "ريزيجيه – مروان محسن – محمد صلاح.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر مصر وجنوب افريقيا مصر مباراه مصر وجنوب افريقيا باكستر
- بالأسماء.. قائمة جنوب أفريقيا لكان 2019
- مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر Africa Cup of Nations 2019 Cote d'Ivoire منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت
- تشكيل جنوب إفريقيا أمام كوت ديفوار
- تشكيل هجومي لكوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا في غياب "زاها"
- مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر Africa Cup تغطية مباشر منقولة عبر beIN SPORTS
- HD كورة أونلاين مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا KORA ON بث مباشر كوت ديفوار لايف
- تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي أمام نامبيا
- موتيبا وتاو يقودان هجوم جنوب إفريقيا أمام المغرب
- koraTV مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا can 2019 بث مباشر Morocco VS South Africa رابط مباراة المغرب الان كورة HD
- يلا شوت PLUS.. مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa كورة لايف CAN 2019