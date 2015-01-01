محمد إمام: انضمت لفيلم "لص بغداد" بطلة تانية مفاجأة
السبت 06/يوليه/2019 - 01:47 م
سارة إبراهيم
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أعرب النجم محمد إمام، عن سعادته بانضمام الفنانة ياسمين رئيس، لمشاركته في فيلم "لص بغداد"، المقرر أن ينتهي المخرج أحمد خالد موسى من تصويره نهاية الشهر الجاري.
وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "النهاردة انضمت لفيلم لص_بغداد بطلة تانية مفاجأة، نجمة منورة في جيلنا .. متألقة الفترة دي ..
في دور جديد عليها".
"لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة محمد إمام وفتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، ومحمد عبد الرحمن، وتلعب الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية فى الفيلم الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام.
وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "النهاردة انضمت لفيلم لص_بغداد بطلة تانية مفاجأة، نجمة منورة في جيلنا .. متألقة الفترة دي ..
في دور جديد عليها".
"لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة محمد إمام وفتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، ومحمد عبد الرحمن، وتلعب الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية فى الفيلم الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام.
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