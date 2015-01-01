محمد إمام: انضمت لفيلم "لص بغداد" بطلة تانية مفاجأة

أعرب النجم محمد إمام، عن سعادته بانضمام الفنانة ياسمين رئيس، لمشاركته في فيلم "لص بغداد"، المقرر أن ينتهي المخرج أحمد خالد موسى من تصويره نهاية الشهر الجاري.





وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "النهاردة انضمت لفيلم لص_بغداد بطلة تانية مفا جأة، نجمة منورة في جيلنا .. متألقة الفترة دي ..

في دور جديد عليها".