"تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة".. الاستعدادات النهائية قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، التي يشهدها استاد القاهرة، حيث هناك استعدادات كثيرة، بالتعزيزات الأمنية، وتواجد الشرطة للتأمين، فضلًا عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لأسر الشهداء للحضور.





وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو.





وتأهل 24 فريقًا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الإفريقي بعد زيادة عددها مؤخرًا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.





تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة

تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط ستاد القاهرة لتأمين المباراة المرتقبة اليوم السبت، بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا في الدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية في نسختها 32 المقامة بمصر.





تأمين قوات الشرطة

وتؤمن قوات الشرطة المسارات المؤدية للاستاد، وحافلات الضيوف ولاعبى الفريقين، بالإضافة لمساعدة المشجعين فى دخول الاستاد بسلام وأمان.





وأهابت وزارة الداخلية بالجماهير المصرية الالتزام بإجراءات دخول استاد القاهرة الدولي، خاصة أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير، بما يؤدى إلى خروج المباراة بالشكل الذى يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضًا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين.





فتح أبواب الاستاد

وأكدت الوزارة، فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهر اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالـFan Id.





تأمين ستاد القاهرة

بينما دفعت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، بالأكمنة على الطرق المؤدية للعاصمة ورجال المرور والحماية المدنية والشرطة النسائية لتأمين بوابات استاد القاهرة الدولي.





الشرطة النسائية

وستقوم عناصر الشرطة النسائية، بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة بتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الاستاد كنوع من تأمين الاستاد، وتحسبا لتواجد أى مخالفة.





دعوة أسر الشهداء للحضور

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا.



