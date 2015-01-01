قنبلة من الحرب العالمية الثانية تربك مطار فرانكفورت

أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني أن رحلات الطيران ستعرف التأخير، في الوقت الذي سيعمل فيه المهندسون على إبطال قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وجدت في منطقة مجاورة.

ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات يوم الأحد عند الساعة الـ10 صباحا بتوقيت غرينتش، كما ستؤثر إجراءات الأمان المتخذة على حركة المواصلات العامة في المدينة.

وأفادت الشرطة بأن السلطات ستجلي نحو 16500 شخص يعيشون في محيط كيلومتر واحد عن موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي في شرق المدينة، لحين إتمام الفنيين تفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو 500 كيلوغرام.

يذكر أن مطار فرانكفورت يبعد 14 كيلومتر إلى الشرق عن موقع القنبلة، ويسافر عبره 68 مليون راكب سنويا.