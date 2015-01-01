ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قنبلة من الحرب العالمية الثانية تربك مطار فرانكفورت

السبت 06/يوليه/2019 - 01:35 م
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تربك مطار فرانكفورت
مطار فرانكفورت
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني أن رحلات الطيران ستعرف التأخير، في الوقت الذي سيعمل فيه المهندسون على إبطال قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وجدت في منطقة مجاورة.

 

ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات يوم الأحد عند الساعة الـ10 صباحا بتوقيت غرينتش، كما ستؤثر إجراءات الأمان المتخذة على حركة المواصلات العامة في المدينة.

 

وأفادت الشرطة بأن السلطات ستجلي نحو 16500 شخص يعيشون في محيط كيلومتر واحد عن موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي في شرق المدينة، لحين إتمام الفنيين تفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو 500 كيلوغرام.

 

يذكر أن مطار فرانكفورت يبعد 14 كيلومتر إلى الشرق عن موقع القنبلة، ويسافر عبره 68 مليون راكب سنويا.

 

Advertisements
المزيد عن: مطار فرانكفورت قنبلة الحرب العالمية الثانية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
18:00
-
الكاميرون
مصر
-
x
21:00
-
جنوب أفريقيا