ليون يعرض نجمه على آرسنال
الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:03 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي ليون أبلغوا إدارة آرسنال بأن إمكانهم التعاقد مع نبيل فقير نجم الفريق مقابل ثمن رخيص.
وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون رضخ لفكرة رحيل فقير هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يحرص على انضمام فقير إلى صفوفه والذي يمكن التوقيع معه ضمن ميزانيته البالغة 45 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب ليون في الحصول على 33 مليون يورو لبيع نجم الفريق.
ونوهت الصحيفة البريطانية أنه في الأسبوع الماضي اعترف برونو جينيسيو المدير الفني لليون بأن فقير يريد الرحيل وقد وصل إلى نهاية دوره في ليون وأنه يحتاج إلى تحدٍ آخر.
وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون رضخ لفكرة رحيل فقير هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يحرص على انضمام فقير إلى صفوفه والذي يمكن التوقيع معه ضمن ميزانيته البالغة 45 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب ليون في الحصول على 33 مليون يورو لبيع نجم الفريق.
ونوهت الصحيفة البريطانية أنه في الأسبوع الماضي اعترف برونو جينيسيو المدير الفني لليون بأن فقير يريد الرحيل وقد وصل إلى نهاية دوره في ليون وأنه يحتاج إلى تحدٍ آخر.
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