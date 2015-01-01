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بوجبا يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:30 م
بوجبا يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد
بوجبا
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي بول ​بوجبا​ نجم ​مانشستر يونايتد​ اجتمع بالنرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق وطلب منه الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

وأفاد برنامج الشرينيجيتو الإسباني بأن بوجبا طلب من سولسكاير السماح له بالرحيل عن النادي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ​ريال مدريد​ ما زال يطمح في التعاقد مع بوجبا في أسرع وقت قبل بداية فترة الإعداد للموسم المقبل.

وذكر البرنامج الإسباني أن مانشستر يونايتد حدد مبلغ 150 مليون إسترليني للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي هذا الصيف.
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