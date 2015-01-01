لأول مرة في تاريخها ..السعودية تصدر سندات مقاومة باليورو

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تستعد السعودية لأصدار سندات دولية مقومة باليورو، لأول مرة في تاريخها؛ لتكون أول دولة خلجية وسادس دولة عربية تنوع مصادر مصادر اقتراضها من العملات بدلًا من الدولار.



يأتي ذلك مع إصدار المملكة للمرة الأولى في تاريخها اليوم سندات مقومة باليورو، بشريحتين، لآجال تراوح بين ثمانية إلى 20 عاما.



وجاء الإصدار بعد تعيين مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية كلا من "جولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماع مع المستثمرين العالميين، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وحصل كل من "بي إن بي باريبا" و"مورجان ستانلي" و"سامبا كابيتال" على تفويض المرتبين الرئيسين ومديري الدفاتر.



وبذلك سيكون الاصدار المرتقب للسعودية يعني أنها ستصبح سادس دولة عربية تستعين بعملة اليورو، مع برنامج استدانتها وذلك بعد مصر والمغرب والجزائر وتونس ولبنان.

وأتمت فيه السعودية أمس اتصالاتها الدولية مع المستثمرين المؤسسيين بأدوات الدخل الثابت وذلك تمهيدا لفتح دفاتر الاكتتاب على شريحتين من السندات المقومة باليورو اليوم

يشار إلى أن أسواق الدخل الثابت حاليا فترات الاقتراض منخفض التكلفة، وتحسبا لارتفاع فائدة اليورو بالمستقبل فإن المملكة لديها فرصة مميزة من أجل اقتناص "فائدة ثابتة" (لا تتغير) وذلك على مدى ثمانية إلى 20 عاما.

وتتميز سوق سندات اليورو بتنوع المستثمرين (مؤسسات ومحافظ جديدة، مقدرة المملكة على الدخول في أي وقت أسواقا مختلفة، إمكانية الدخول لسوق اليورو، تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار، وكذلك تنوع مصادر التمويل - مقارنة بسعر المملكة حاليا بسوق الدولار، ولكن لا يعد سوق اليورو بشكل عام كبيرا بحجم سوق الدولار، فتح الباب لمصدرين سعوديين من القطاع الخاص).



ويفتح إصدار السعودية لسندات مقومة باليورو فرصا أمام المصدرين في القطاع الخاص، كما يتيح تنويع فترة الاستحقاق أكثر من السندات المقومة بالدولار.





