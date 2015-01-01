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خلال مشاجرة مع زوجها.. النيابة تناظر جثة سيدة "حامل" قتلت نفسها بالخطـأ بدار السلام

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:46 م
خلال مشاجرة مع زوجها.. النيابة تناظر جثة سيدة حامل قتلت نفسها بالخطـأ بدار السلام
أرشيفية
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داليا عادل
 
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انتقل فريق من نيابة دار السلام لمناظرة جثة سيدة قتلت نفسها خطأ أثناء تشاجرها لرفضها العودة لبيت زوجها، مما أسفر عن مقتل جنينها.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة أربعينية توفت بطعنه نافذه في البطن بسلاح أبيض، كما تبين من التقرير الطبي انها تعرضت لتسمم في الدم عقب وفاة الجنين في بطنها.

كما تبين من التحريات والتحقيقات وجود خلافات سابقة بينها وبين زوجها تطورت بينهم يوم الواقعة مما جعلها تذهب الى بيت أسرتها، وعندما أصروا على عودتها لبيتها هددتهمبالأنتحار فطعنت نفسها بالخطأ مما أدى الى وفاة جنينها ووفاتها.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من عامل، مفاده، تعرض نجلته المدعو "مروة سيد"، حامل الشهر السابع، 40 سنة ومقيمة بدائرة القسم، لطعنة نافذة باستخدام سكين؛ حيث أصابت نفسها عن طريق الخطأ، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما لحل الخلاف بينها وبين زوجها، للرجوع لمنزلها، وتوفيت بعد نقلها للمستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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المزيد عن: مناظرة الجثة طعن سيدة لنفسها بالخطا دار السلام
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