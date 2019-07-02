تأجيل استكمال مرافعات الدفاع عن متهمي "أنصار بيت المقدس" لـ3 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، وذلك لجلسة 3 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



