تعرف على أجهزة التكييف المدعومة من حساب المواطن
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:12 ص
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ننشر لكم تفاصيل متابعة مبادرة التكييف التي أعلن عنها من قبل حساب المواطن وذلك لإتاحة المكيفات بأسعار أقل لمستفيدي الدعم، كما أن مبادرة التكييف لا تشمل سوي نوع مكيفات سبليت لما له من كفاءة عالية في توفير الكهرباء للمواطن.
كنا قد أشرنا منذ وقت سابق عن الحملة التي أعلن عنها حساب المواطن من أجل الحصول علي التكييف بأسعار مخفضه، حيث أشار خدمة عملاء حساب المواطن أنها تهدف إلي مساعدة المواطنين من ليس لديه قدرة وشراء مكيفات ذات كفاءة أعلي بالإضافة إلي القدرة العالية في توفير الكهرباء.
أعرب بعض المواطنين عن عدم بيع أنواع عديدة من المكيفات سوي نوع واحد فقط من صنع LG من ضمن ما يتم بيعه في فصل الشتاء والصيف، وأضاف حساب المواطن أنه يمكن معرفة جميع مناطق بيع تكييفات الموفرة للكهرباء من خلال الضغط علي منافذ البيع، كما يمكن متابعة أو معرفة المراكز من خلال الاتصال علي 920024322.
الهدف من بيع المكيفات بحساب المواطن
ترشيد استهلاك الكهرباء بتركيب تكييف يرشد الكهرباء.
رفع مستوي الوعي لدي المواطنين ومساعده أصحاب الدخل الأقل في شراء المكيفات.
إقبال المواطنين لشراء تكييف سبليت لتشجيع الصناعة المحلية بالمملكة العربية السعودية.
يمكن لمن يتعدي أعمارهم عن 21 عاماً ولديهم بطاقة هوية،كما يمكن معرفة البائعين من خلال الدخول علي الموقع، ونتمني للجميع التوفيق.
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