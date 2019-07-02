رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تطوير منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية، وتجهيزات متحف مدينة العلمين الجديدة.





وحضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وخلال الاجتماع تم بحث خطط تطوير منطقة الفسطاط، والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، حيث استعرض وزير الآثار ما تم من أعمال تطوير تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال الجولة التى قام بها فى المنطقة يوم ١٦ يونيو الماضي.





وأكد الوزير أن العمل فى المنطقة يجرى وفق الخطة الموضوعة من أجل إتمام اعمال تنسيق الموقع، وإبرازه بالصورة الجمالية والحضارية التى تليق بهذه المنطقة الأثرية.





من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء بقيام وزارة الآثار ومحافظة القاهرة بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة شارع المعز، واستعادة رونق هذا الشارع التاريخي المهم.





كما تطرق الاجتماع إلى التجهيزات الخاصة بمتحف مدينة العلمين الجديدة، والذى تنفذه وزارة الإسكان حاليا بالمدينة التراثية، والقطع الأثرية المقترح أن يضمها المتحف، بما يجعل منه مزاراً سياحياً جذاباً لقاطني المدينة والمصطافين والزائرين على مدار العام.





وعرض وزير الإسكان موقفا تنفيذيا عاما لمشروعات مدينة العلمين الجديدة التى يتم تنفيذها حاليا، واستعدادات استقبال الصيف بالمدينة، بعدد من الأنشطة الترفيهية والترويجية.



