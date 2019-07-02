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الرئيس الفرنسي يجدد تمسك بلاده بالاتفاق النووي مع إيران

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:00 ص
الرئيس الفرنسي يجدد تمسك بلاده بالاتفاق النووي مع إيران
إيمانويل ماكرون
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وكالات
 
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران بالعدول عن قرارها بتخطي الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لمخزون اليورانيوم المخصب في أسرع وقت، مشددا على أنه سيتخذ خطوات تضمن لطهران الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق خلال الأيام المقبلة.

 

وقال ماكرون في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "علم بقلق خبر تخطي إيران لسقف مخزون اليورانيوم المخصب المسموح به ضمن اتفاق فيينا… ويذّكر بتمسكه بالاحترام الكامل لاتفاق عام 2015 النووي".

 

وأضاف ماكرون أنه: يطلب من إيران العودة عن تخطيها لمخزون اليورانيوم المخصب بأسرع وقت، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية تمس بتعهداتها النووية.

 

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "سيستكمل خلال الأيام المقبلة الخطوات التي بدأها من أجل أن تفي إيران بالتزاماتها وأن تستمر بالاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق".

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