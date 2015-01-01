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أستراليا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:46 ص
أستراليا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لـداعش
الشرطة الأسترالية
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وكالات
 
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اعتقلت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش خلال عملية لمكافحة الإرهاب في عدة أحياء بسيدني.

 

وسيتم نقل المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً اليوم الثلاثاء، إلى محكمة لتوجيه اتهامات إجرامية إليهم، فضلاً عن الانتماء لشبكة إرهابية ووجود نوايا لشن هجمات في أستراليا.

 

وقال نائب مفوض الشرطة الأسترالية يان ماكرتني، خلال مؤتمر صحفي متلفز، إن "خططهم كانت في مرحلة مبكرة.. كانوا ينوون مهاجمة أقسام شرطة وسفارات وكنائس وأماكن أخرى".

 

واعتقل شخص بعد شهر من مراقبته من قبل السلطات وهو الذي أجرى الاتصالات بالمعتقلين الآخرين اللذين تجمعه بهما أفكار متطرفة.

 

وكان أحد الأشخاص يسعى للسفر إلى أفغانستان للالتحاق بتنظيم داعش.

 

ورفعت السلطات الأسترالية حالة التأهب ضد الإرهاب في سبتمبر 2014 وصدقت منذ ذلك الحين على مجموعة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب لتفادي وقوع هجمات.

 

وعانت أستراليا من أعمال عنف في ذلك الحين وأحبطت أجهزة الأمن أكثر من 10 مخططات لتنفيذ هجمات واعتقلت أكثر من 70 شخصاً في عمليات أمنية عديدة.

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