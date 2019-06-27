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حرب بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:26 ص
حرب بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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مباراة من العيار الثقيل بين البرازيل والأرجنتين في الساعة الثانية والنصف صباحًا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب جريميو أرينا في البرازيل.

وتأهل منتخب البرازيل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بينما فازت الأرجنتين على فنزويلا بهدفين نظيفين في ربع النهائي.

ولعب منتخب البرازيل أمام الأرجنتين 110 مرات فازت البرازيل في 40 لقاء والأرجنتين في 38 وتعادلا في 32 لقاء، وكان آخر لقاء جمع منتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي في البطولة الرباعية الدولية بالسعودية عام 2018، ونجح السامبا في الفوز بهدف.


تشكيل البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين


حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ألفيس

خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو

خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو


تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل


حراسة المرمى: أرماني

خط الدفاع: فويث - بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو

خط الوسط: دي بول - أكونا - باريديس

خط الهجوم: ميسي - مارتينيز - أجويرو

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