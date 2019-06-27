حرب بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:26 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
مباراة من العيار الثقيل بين البرازيل والأرجنتين في الساعة الثانية والنصف صباحًا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب جريميو أرينا في البرازيل.
وتأهل منتخب البرازيل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بينما فازت الأرجنتين على فنزويلا بهدفين نظيفين في ربع النهائي.
ولعب منتخب البرازيل أمام الأرجنتين 110 مرات فازت البرازيل في 40 لقاء والأرجنتين في 38 وتعادلا في 32 لقاء، وكان آخر لقاء جمع منتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي في البطولة الرباعية الدولية بالسعودية عام 2018، ونجح السامبا في الفوز بهدف.
تشكيل البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ألفيس
خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو
خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل
حراسة المرمى: أرماني
خط الدفاع: فويث - بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو
خط الوسط: دي بول - أكونا - باريديس
خط الهجوم: ميسي - مارتينيز - أجويرو
Advertisements
- عاجل.. تشكيل منتخب الأرجنتين أمام المكسيك
- رسميا.. ميسي مفاجأة قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا
- تشكيل الأرجنتين أمام كولومبيا (كوبا أمريكا).. بث مباشر
- ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا| مشاهدة مباراة الأرجنتين بث مباشر HD جودة متعددة
- ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام قطر
- يلا Copa ستار مشاهدة مباراة البرازيل وبارجواي tv بث مباشر barzel لايف مشاهدة مباراة البرازيل اليوم 27-6-2019
- عاجل.. مفاجأت في تشكيل الأرجنتين أمام فنزويلا (شاهد البث المباشر)
- بث مباشر kora shoot يلا شوت سريع مباراة الارجنتين ضد فنزويلا مباشر Yalla يوتيوب كوبا أمريكا الشوط الاول
- MAX Bein لايف: مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين رابط يوتيوب Messi ميسي لايف