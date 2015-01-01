الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشاريع حيوية لقطاع المياه بمحافظة شبوة

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم مشروعين حيوية في قطاع المياه، حيث شملت المشاريع على إنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة الديمة ومنطقة الغجلة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية تستفيد منها مناطق الديمة والغجلة والقرى المجاورة لتلك المنطقتين.

وأكد حميد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوة عقب الافتتاح أن هذه المشاريع الحيوية يأتي تجسيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ولفت الشامسي إلى سعي الهيئة بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة باعتبارها مناطق تعاني شحا فيها، وشدد على أن مشكلة نقص المياه تعد أكبر مشكلة يواجهها أهالي المناطق الصحراوية لذا حرصت هيئة الهلال الأحمر على دعم هذه المشاريع المهمة لتوفير مياه الشرب والري والتخفيف من مشقة الحصول على الماء من خلال تنفيذ مشاريع مياه متنوعة.

ومن جانبه عبر المهندس مروان بارويس نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة عن جزيل شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية، منوها في الوقت نفسه بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تبذلها لتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة.

وبدورهم عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل في تنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناة المواطنين بمختلف مناطق شبوة.