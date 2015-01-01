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الأمطار تتسبب في مقتل 15 شخصا جراء انهيار جدار بالهند

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:26 ص
الأمطار تتسبب في مقتل 15 شخصا جراء انهيار جدار بالهند
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ترجمة منار طارق
 
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تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة مومباي بغرب الهند في انهيار جدار على الأكواخ، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة 66 آخرين، وفق ما أفادت به الشرطة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من هطول أمطار أكثر.

وأوضح سونيل ديشموخ، وهو ضابط شرطة، إن فرق الإنقاذ المتعددة كانت تبحث في المنطقة بعد انهيار الجدار أثناء الليل، مضيفا انه قد انهار جدارًا آخر في أماكن أخرى من المدينة، ويخشى اصابة المزيد من الضحايا.

و اضاف دشموخ إنه بالإضافة إلى من قتلوا جراء انهيار الجدار، توفي ثلاثة أشخاص في أماكن أخرى في مومباي بسبب الأمطار. شهدت المدينة هطول أمطار مستمرة خلال الأيام القليلة الماضية ودخلت مياه الأمطار إلى المنازل، مما أعاق الحياة الطبيعية. تم إعلان اليوم الثلاثاء عطلة عامة ونصح الناس بالبقاء في المنزل.

يجلب موسم الرياح الموسمية في الهند أمطارًا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر ويتسبب في فيضانات وأضرار أخرى. انهيار المباني أمر شائع لأن الأمطار تضعف أسس الهياكل سيئة البناء. وقالت حكومة ولاية ماهاراشترا، حيث توجد مومباي، إن خدمات الطوارئ فقط هي التي ستعمل في المدينة بسبب الأمطار المستمرة وآثارها على وسائل النقل.
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