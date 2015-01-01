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نجمة شابة تعتزل التمثيل.. وتحذف صورها من مواقع التواصل!

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 04:57 ص
نجمة شابة تعتزل التمثيل.. وتحذف صورها من مواقع التواصل!
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أعلنت النجمة الهندية الشابة زايرا وسيم البالغة من العمر 18 عامًا، نيتها اعتزل التمثيل، وذلك لكونه يتعارض مع عقيدتها الدينية.

وقامت بعدها بحذف صورها التي سبق ونشرتها عبر حسابهاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" أنها تريد الابتعاد عن هذا المجال لأنه "أضر" بعلاقتها مع الله تعالى".

وأشارت إلى أنها فقدت إيمانها بجهل ودون إدراك، وتعتنق زايرا الديانة الإسلامية. 



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