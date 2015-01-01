صفاء سلطان تنعي عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة





نعت الفنانة صفاء سلطان، رحيل الفنان عزت أبو عوف، عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 71 عامًا بعد صراع مع المرض.





ونشرت عبر حسابها بوقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها، برفقة الراحل عزت أبو عوف، معلقة عليها: "ألف رحمة ونور تنزل عليك يا أستاذي .. ما رح أنسى انك كنت إِلِي الأب والأخ والصديق والناصح بيوم كنت بأمس الحاجه للكلمة الطيبة".





وأضافت: "إنسان راقي مثقف جميل الروح فنان رائع قامة من قامات الفن المصري الجميل وكان إلي الشرف إني أقف قدامك وبدور بنتك لأنك كنت بقمة الحنان.. الله يرحمك ويحسن اليك ويتجاوز عنك ويجعل مثواك الجنة ويصبر قلوبنا جميعًا".



