موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم الأربعاء 3 يوليو في كوبا أمريكا 2019



يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب البرازيل، وذلك يوم الأربعاء 3 يوليو في الساعة الثانية والنصف صباحاً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة

كوبا أمريكا 2019.





وتعد هذة هي المواجهة العاشرة لليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أمام منتخب البرازيل، حيث تقابل ضد السيليساو في 9 مواجهات سابقة في جميع البطولات.





ونجح ميسي في هز شباك الغريم التقليدي لمنتخب الأرجنتين في قارة أمريكا الجنوبية خلال 4 مناسبات، وذلك بمعدل هدف كل مباراتين، ولم يصنع ميسي اي أهداف أمام البرازيل.





ويسعى منتخب البرازيل للإطاحة بمنتخب الأرجنتين من كوبا أمريكا، خاصة أن تلك النسخة من البطولة تقام على أرض السيليساو ووسط جماهيره، ويرغب اللاعبين تعويض إخفاق عام 2014 في كأس العالم بعد الخسارة الكبيرة أمام منتخب المانيا في نصف نهائي كأس العالم على أرض السيليساو.