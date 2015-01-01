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بونوتشي على رادار مانشستر سيتي

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 04:20 ص
بونوتشي على رادار مانشستر سيتي
بونوتشي
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع ​ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس​.

 وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن السيتيزنز ينافس باريس سان جيرمان في للتعاقد مع بونوتشي.

 وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوارديولا يرغب في​ تعويض رحيل قائد الفريق ​فينسنت كومباني​ في الميركاتو الصيفي الحالي. 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيتيزنز يفكر في التعاقد مع ​هاري ماجواير​ نجم ليستر سيتي والذي حدد ناديه سعره بنحو 80 مليون جنيه إسترليني كما أنه مطلوب أيضًا في ​مانشستر يونايتد​.

 وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن جوارديولا يفكر أيضًا في الاستفادة من خدمات الإيطالي بونوتشي.
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