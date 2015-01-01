بونوتشي على رادار مانشستر سيتي





وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن السيتيزنز ينافس باريس سان جيرمان في للتعاقد مع بونوتشي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوارديولا يرغب في​ تعويض رحيل قائد الفريق ​فينسنت كومباني​ في الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيتيزنز يفكر في التعاقد مع ​هاري ماجواير​ نجم ليستر سيتي والذي حدد ناديه سعره بنحو 80 مليون جنيه إسترليني كما أنه مطلوب أيضًا في ​مانشستر يونايتد​.





وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن جوارديولا يفكر أيضًا في الاستفادة من خدمات الإيطالي بونوتشي.

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع ​ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس​.