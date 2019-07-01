كارينا كابور: برنامجي الإذاعي يهتم بشئون المرأة
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:16 ص
مريم الشريف
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عبرت الفنانة الهندية الشهيرة كارينا كابور، عن سعادتها بالبرنامج الإذاعي الذى تقدمه حاليًا، لافتة إلى أنه يخاطب النساء، وتتحدث فيه عن جميع قضايا المرأة.
وأضافت "كابور" خلال لقائها على قناة "MBC Bollywood"، أن زوجها سيف على خان، شجعها على تقديم هذا البرنامج، موضحة أنها مستمتعة كثيرًا بتقديمه وبخاصة أنه ساعدها فى التعرف على نفسها.
وتابعت: فضلًا عن ذلك أتاح لي البرنامج التحدث إللى المواطنين، وأستضافة المشاهير".
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