المقاومة الإيرانية: النظام الإيراني يقطع تأمين أربعة ملايين عامل
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:14 ص
محمد سمير
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نقلت المقاومة الإيرانية اعترافاً خطيراً لحميد حاج اسماعيلي، خبير النظام الإيراني في سوق العمل، حيث أشار أنه تم قطع تأمين حوالي 4 ملايين عامل إيراني على مدار العامين الماضيين.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة آرمان: «تشير إحصاءات الضمان الاجتماعي إلى أنه قبل ثلاث سنوات، كان أكثر من 13.5 مليون شخص مدرجين في قائمة تأمين ورش التصنيع، والآن انخفض عددهم إلى أقل من 10 ملايين، أي أن الإحصاءات الجديدة للمنظمة تظهر أنه خلال العامين الماضيين، تم إيقاف تغطية التأمين لنحو أربعة ملايين عامل بسبب زيادة العقوبات».
ووفقًا لتقرير وكالة أنباء تسنيم، أن رئيس لجنة إدارة الأجور التابعة للمجلس الأعلى للمجالس الإسلامية للعمل «فرامرز توفيقي» قال إن ارتفاع الأسعار يتطلب من العمال الحفاظ على 2 مليون و100 ألف تومان من الأجور الفائضة للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة آرمان: «تشير إحصاءات الضمان الاجتماعي إلى أنه قبل ثلاث سنوات، كان أكثر من 13.5 مليون شخص مدرجين في قائمة تأمين ورش التصنيع، والآن انخفض عددهم إلى أقل من 10 ملايين، أي أن الإحصاءات الجديدة للمنظمة تظهر أنه خلال العامين الماضيين، تم إيقاف تغطية التأمين لنحو أربعة ملايين عامل بسبب زيادة العقوبات».
ووفقًا لتقرير وكالة أنباء تسنيم، أن رئيس لجنة إدارة الأجور التابعة للمجلس الأعلى للمجالس الإسلامية للعمل «فرامرز توفيقي» قال إن ارتفاع الأسعار يتطلب من العمال الحفاظ على 2 مليون و100 ألف تومان من الأجور الفائضة للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
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