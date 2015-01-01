"بشرة خير" للجزائر .. العلامة الكاملة في دور المجموعات تساوي التتويج بلقب أمم إفريقيا

واصل المنتخب الجزائر تقديم عروضه القوية في بطولة أمم إفريقيا 2019، ونجح في تحقيق فوزًا عريضًا على منتخب تنزانيا بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، علي ستاد الدفاع الجوي بالجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية المقامة بمصر.









افتتح أهداف منتخب الجزائر في مباراة اليوم أمام تنزانيا، اللاعب إسلام سليماني في الدقيقة ٣٤، ثم أضاف زميله أدم أوناس الهدفين الثاني والثالث لـ"ثعالب الصحراء" في الدقيقتين ٣٩ و ٤٦ من زمن اللقاء.









وحقق منتخب الجزائر (العلامة الكاملة) برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث إنتصارات على حساب منتخبات، كينيا (1-0)، السنغال (2-0)، تنزانيا (3-0)، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة منفردًا، وأصبح ثالث منتخب عربي بالنسخة الحالية من البطولة القارية يفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات بعد منتخبي مصر والمغرب.









وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ مشاركات منتخب الجزائر ببطولة أمم إفريقيا، التي يحصد فيها "العلامة الكاملة" في دور المجموعات بالبطولة القارية، ولكن هذه المرة بدون استقبال شباكه أي أهداف.









المرة الأولي التي حصد فيها منتخب الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا كانت في نسخة البطولة عام 1990 التي أقيمت على أرضه، وافتتح مشواره بالبطولة بالفوز على نيجيريا 5 -1، ثم تغلب على كوت ديفوار 3 - 0، وفاز علي المنتخب المصري 2-0، وتصدر ترتيب مجموعته برصيد (6 نقاط) حيث كان يحتسب الفوز بـ نقطتين فقط.









وواصل المنتخب الجزائري مشواره في أمم إفريقيا 1990 وتغلب على منتخب السنغال 2-1 في الدور نصف النهائي، حيث لم يكن هناك دور ربع نهائي بهذه النسخة، وواجه في المباراة النهائية منتخب نيجيريا وفاز عليه بهدف دون مقابل، ليتوج "ثعالب الصحراء" باللقب الأول والوحيد في تاريخ مشاركتهم بالبطولة الإفريقية.









يا تري هل يكرر منتخب الجزائر انجاز أمم إفريقيا 1990 بعدما حصد العلامة الكاملة في النسخة الحالية من البطولة القارية، وتكون هذه بوابته للعودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 29 عامًا تقريبًا؟



