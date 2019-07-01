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"ماني" أفضل لاعب في لقاء السنغال وكينيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:57 م
ماني أفضل لاعب في لقاء السنغال وكينيا
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أحمد الهواري
 
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اختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي ساديو ماني نجم منتخب السنغال كأفضل لاعب في مباراة السنغال وكينيا في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب دار الدفاع الجوي.
 
يذكر أن منتخب السنغال فاز علي كينيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
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