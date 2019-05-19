الهلال السعودي يقدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع نجم الزمالك
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:28 م
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من التعاقد مع محمود علاء، مدافع نادي الزمالك والمنتخب المصري.
وأشارت التقارير إلى تقديم الهلال عرضًا مغريًا لنادي الزمالك بقيمة 5 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات محمود علاء.
وقدم الدولي المصري مستويات مبهرة في أول مباراتين مع منتخب الفراعنة في البطولة الأفريقية، مما لفت أنظار الزعيم السعودي إليه، حيث تألق طوال الموسم مع ناديه الزمالك في بطولة الدوري بإحراز 14 هدفًا، يحتل بها المركز الثاني في جدول هدافي الدوري، كما ساهم في تتويج فريقه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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