الهلال السعودي يقدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع نجم الزمالك

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من التعاقد مع محمود علاء، مدافع نادي الزمالك والمنتخب المصري.





وأشارت التقارير إلى تقديم الهلال عرضًا مغريًا لنادي الزمالك بقيمة 5 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات محمود علاء.



