مدرب نامبيا يتحدث عن الخسارة أمام كوت ديفوار

أبدي ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب نامبيا، عن حزنه لخسارة اليوم أمام كوت ديفوار، مشيرا إلي أنه سعي لتجهيز لاعبيه للفوز في هذا اللقاء ولكن هذا لم يحدث





وكشف ريكاردو أن الأهداف التي دخلت مرمي نامبيا، من أخطاء ساذجة جدا وأن لاعبيه كانوا مثل التلاميذ الذين لم يتعلموا من الأخطاء.





وأضاف، "اللاعبين كانوا بإمكانهم إستغلال الفرص والفوز قبل أهداف كوت ديفوار، ولكن أعطوا الفرصة للاعبي ساحل العاج للفوز، ولابد أن يتعلموا من أخطائهم حتي يستطيعوا العودة مرة اخري لبطولة الأمم الإفريقية".





وشدد مانيتي، أن فريقه وقع في مجموعة لها منتخبات قوية ورغم ذلك كان الأفضل أمام المغرب ولكنه خسر ثم خسر بعد ذلك واليوم أمام كوت ديفوار



