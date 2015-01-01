الزمالك يستعد لإبرام صفقة تاريخية من الإسماعيلي.. والضحية 4 نجوم

يجهز مسئولو نادي الزمالك لإبرام صفقة تاريخية مع الإسماعيلي في الموسم المقبل تشمل تبادل صفقات من العيار الثقيل بين الناديين.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن بدء التفاوض بشكل رسمي على ضم ثنائي الإسماعيلي محمد عواد وباهر المحمدي في الموسم المقبل وانتظار رد إدارة الدراويش على الأمور المالية.

وأكد المصدر أن الزمالك جهز عرض يشمل 50 مليون جنيه تتضمن 30 مليون لمحمد عواد بجانب 20 مليون لباهر المحمدي بالإضافة إلى إعارة ما يقرب من 5 لاعبين من الزمالك إلى صفوف الإسماعيلي وترك حرية الاختيار للدراويش فيما يتعلق بالمعارين وسط تواجد ما يقرب من 17 لاعبًا معارًا في نادي الزمالكز

وأشار المصدر إلى أن الأولوية للإسماعيلي تتعلق بضم محمد إبراهيم وأيمن حفني وبهاء مجدي بجانب الحارس الصاعد عمر صلاح ومحمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الوسط.

وجاء تحرك الزمالك القوي لضم محمد عواد بسبب إصابة جنش يوم الجمعة الماضي في معسكر المنتخب الوطني وغيابه لفترة تصل إلى 6 شهور وعدم توجد سوى الثنائي عماد السيد والصاعد عمر صلاح فقط.

في الوقت الذي استقر فيه مسئولي الزمالك على رحيل كل من حمدي النقاز وحازم إمام ويرغبون في التعاقد مع ثنائي جديد في الجبهة اليمنى وتعتبر الأولوية لديهم في باهر المحمدي بعد تألقه مع الإسماعيلي في الموسم الجاري ونجاحه في لفت الأنظار إليه بشكل كبير ومشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا 2019.

وشارك المحمدي في مباراة أوغندا بالجولة الثالثة من عمر البطولة والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد بعدما حجز محمود علاء مقعده في التشكيلة الأساسية خلال مواجهتي زيمبابوي والكونغو في أول جولتين من عمر البطولة.