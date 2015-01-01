أحمد علاء يغادر مران الأهلي مصابًا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:13 م
علي نبوي
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غادر أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني ضمن برنامج فترة الاعداد.
وغادر علاء مران الفريق بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، في مران الفترة المسائية والتي كثف فيه الجهاز الفني من تدريبات الكرة والتركيز على الجانب الخططي.
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