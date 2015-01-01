أحمد علاء يغادر مران الأهلي مصابًا

غادر أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني ضمن برنامج فترة الاعداد.



