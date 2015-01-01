ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد علاء يغادر مران الأهلي مصابًا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:13 م
أحمد علاء يغادر مران الأهلي مصابًا
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
غادر أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني ضمن برنامج فترة الاعداد.

وغادر علاء مران الفريق بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، في مران الفترة المسائية والتي كثف فيه الجهاز الفني من تدريبات الكرة والتركيز على الجانب الخططي.
Advertisements
المزيد عن: مران الاهلي الجماعي الاهلي اصابة احمد علاء احمد علاء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
1
x
18:00
4
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
0
x
18:00
1
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر