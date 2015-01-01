"أوبك" تتفق على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط 9 أشهر
الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:03 م
وكالات
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وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر المقبلة.
وأوضح تقرير نقلته وكالة رويترز عن مندوب بالمنظمة، اليوم الإثنين، التوافق على تمديد الاتفاقية من الآن حتى شهر مارس من العام المقبل.
ويعقد وزارء النفط في الدول الأعضاء بالمنظمة اجتماعاً في فيينا اليوم على أن يليه محادثات مع منتجي الخام من خارج أوبك مثل روسيا غداً الثلاثاء.
وكانت اتفاقية خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً من قبل أوبك وأعضاء من خارجها انتهت بحلول 30 يونيو الماضي.
وبحلول الساعة 4:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 64.90 دولار للبرميل بعد أن كانت مكاسبه تصل لنحو 3 بالمائة.
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