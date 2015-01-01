كالعادة.. أحمد فهمي يدخل في شجار مع أحد متابعيه على "إنستجرام" (صورة)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:04 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
كعادته الفنان أحمد فهمي يدخل في العديد من المشاجرات مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث دخل أحمد فهمي، في شجار مع أحد متابعيه بسبب النعي الذي نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الواصل الفجر الفني السين البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- أحمد فهمي يتشاجر مع جمهوره على "إنستجرام" بسبب خطيبته (صورة)
- عاجل.. تطور جديد في حالة عزت أبو عوف الصحية
- آخر ظهور لعزت أبو عوف على الشاشة قبل وفاته (صورة)
- أمير طعمية عن وفاة عزت أبو عوف: "ربنا يرحمه برحمته الواسعة"
- محمد هنيدي ناعيا عزت أبو عوف: "البقاء لله في الفنان المحترم الجميل"
- عاجل.. تشييع جنازة الراحل عزت أبو عوف اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة
- عضو بـ"نقابة الممثلين": استخراج تصريح الدفن للراحل عزت أبو عوف
- حمدي الميرغني ينعي رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف
- طارق علام ناعيا رحيل عزت أبو عوف: "وداعا الصديق والأخ والفنان المبدع"
- نجوى فؤاد تنعى عزت أبو عوف: "وداعًا صديق رحله كفاح"