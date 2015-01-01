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كالعادة.. أحمد فهمي يدخل في شجار مع أحد متابعيه على "إنستجرام" (صورة)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:04 م
كالعادة.. أحمد فهمي يدخل في شجار مع أحد متابعيه على إنستجرام (صورة)
أحمد فهمي
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الفجر الفني
 
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كعادته الفنان أحمد فهمي يدخل في العديد من المشاجرات مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث دخل أحمد فهمي، في شجار مع أحد متابعيه بسبب النعي الذي نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وقال المتابع: "انت لسه فاكر انه مات دلوقتى"، ليرد "فهمي" قائلًا: "وانت مال اهلك ما تحترم الموقف جتك البلا".

يُشار إلى أن النجم الراحل عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من ألم في الكبد والقلب.

وكان "أبو عوف" ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى، إلا أن آلام المرض حاصرته وانتقل إلى المستشفى ليمكث به شهرًا ونصف الشهر حتى وافته المنية فجر اليوم.

كالعادة.. أحمد فهمي يدخل في شجار مع أحد متابعيه على "إنستجرام" (صورة)
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