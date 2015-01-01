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"بوصوفة" رجل مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:54 م
بوصوفة رجل مباراة المغرب وجنوب أفريقيا
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علي نبوي
 
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فاز مبارك بوصوفة لاعب منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقي التي أقيمت اليوم على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجوعة الرابعة في بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقدم اللاعب مستوى جيد على مدار المباراة، ونال إعجاب اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقررت منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يفوز بها اللاعب المغربي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما حصدها في أول مباريات أسود الأطلسي بالبطولة أمام ناميبيا.

واحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف سجله مباراة بوصوفه في الدقيقة 90، ليصل أسود الأطلسي إلى النقطة التاسعة، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط.
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