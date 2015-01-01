"بوصوفة" رجل مباراة المغرب وجنوب أفريقيا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:54 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
فاز مبارك بوصوفة لاعب منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقي التي أقيمت اليوم على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجوعة الرابعة في بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.
وقدم اللاعب مستوى جيد على مدار المباراة، ونال إعجاب اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقررت منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يفوز بها اللاعب المغربي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما حصدها في أول مباريات أسود الأطلسي بالبطولة أمام ناميبيا.
واحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف سجله مباراة بوصوفه في الدقيقة 90، ليصل أسود الأطلسي إلى النقطة التاسعة، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط.
Advertisements
- المغرب يفقد بلهندة أمام ناميبيا بأمم إفريقيا
- النيران الصديقة تقود المغرب لخطف فوز قاتل من أنياب ناميبيا
- مبارك بوصوفة أفضل لاعب في مباراة المغربي وناميبيا
- بوصوفة: الفوز كان صعبا وأفريقيا لم يعد بها منتخب كبير وآخر صغير
- "بوصوفة" رجل مباراة المغرب وناميبيا
- سيرجي أورييه أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا
- يونس بلهندة جاهز لموقعة المغرب وكوت ديفوار
- مرابط: لعبت مصابا وتحاملت على نفسي أمام كوت ديفوار
- والد وشقيق نجم المغرب في ملعب السلام لدعم أسود الأطلسي
- الجماهير المغربية توحد العرب أمام جنوب إفريقيا (صورة)