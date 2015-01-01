"الاحتفاء بالشهداء وتنظيف المدرجات".. كيف تسطر الجماهير ملحمة تاريخية في كان 2019؟

قدمت الجماهير المصرية مثالاً رائعاً في الوفاء والعرفان بالجميل الوطني تجاه الدولة المصرية و القائمين على شئونها، ودعم المنتخب الوطني وذلك فى ختام دور المجموعات بالمجموعة الأولى في كان 2019 وانتهت بفوز المنتخب الوطني0/2 أمام أوغندا، ليعزز صدارته للمجموعة ويؤكد تؤهله لدور الـ 16، حيث ظهر العديد من مظاهر الحب والوفاء الوطني والعربي أيضاً، في مظهر حضاري أصبح معتاداً من الجماهير المصرية منذ انطلاق الكان.





كما حرص أحد المشجعين فى مدرجات استاد القاهرة الدولى على رفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلم مصر عرفاناً بما قدمته الدولة للخروج بهذا الشكل المنظم في العرس الأفريقي الذي أبهر الحميع.





وهنا يقدم "الفجر"، أبرز مشاهد الجماهير المصرية أثناء مشاركتها المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر السطور التالية.





محمد صلاح والننى

قام أحد الجماهير المصرية المنتخب برفع لافتة مكتوب عليها " مجنون محمد صلاح "، وكما حرصت ايضا على مؤازرة لاعبها ورفعت عدد من الجماهير بعض اللافتات باللغة الإنجليزية وجاءت إحدى اللافتات مكتوب عليها "نحن ندعمك كن قوياً".





جمع المخلفات

قامت مجموعة من الجماهير المصرية بجمع مخلفات المتواجدة داخل مدرجات استاد القاهرة، بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، حيث أتت مبادرة الجماهير من أجل إخلاء المدرجات من أي مخلفات منذ انطلاق بطولة أمم إفريقيا، مع مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي.





الشهيد المنسى

ورفعت الجماهير المصرية، صور الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء، في استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من بطولة أمم أفريقيا، ورفع عدد كبير من الجمهور صور الشهيد في ذكرى ثورة 30 يونيو، لتخليد روح أبطالنا وشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.





رفع صورة اللاعب وردة

رفع عدد من الجماهير المتواجدة بالمدرجات، عددًا من اللافتات المدون عليها صور للاعبي منتخبنا الوطني من بينهم عمرو وردة، لاعب خط وسط المنتخب، ولافتة مدون عليها: "وردة مش ملاك، إن الله غفور رحيم"، دعمًا له بعد أزمته الأخلاقية الأخيرة التي استُبعد على إثرها من صفوف الفراعنة، ثم عاد مرة أخرى بقرار من اتحاد الكرة.





استقبال اللاعب "جنش"

وأيضا حرصت الجماهير المصرية المتواجدة بإستاد القاهرة على استقبال محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى استقبالا حافلا حيث هتف الملعب بأكمله له بكل حماس، والذى يعانى من الإصابة بقطع بوتر اكليس تعرض لها خلال مشاركته بتدريبات المنتخب، حيث يسافر اللاعب إلى دولة ألمانيا وذلك لإجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات هناك.



