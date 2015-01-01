ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

آرسنال يتفاوض مع نجم الجزائر

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:41 م
آرسنال يتفاوض مع نجم الجزائر
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
دخلت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع الجزائري الدولي ياسين إبراهيمي للحصول على خدماته مجاناً بعد انتهاء مدة عقده مع بورتو اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أوناي إيمري تم تزويده بميزانية محدودة تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني فقط هذا الصيف بعد إخفاقهم في الوصول لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، مما يعني صعوبة التوقيع مع صفقات كبيرة.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" البريطانية إن نادي آرسنال يجري محادثات للتوقيع مع الجناح البالغ من العمر 29 عامًا حيث يتطلعون لإيجاد طريقة للتغلب على نقص المراكز في نافذة الانتقالات.

وخاض إبراهيمي مع نادي بورتو خلال الموسم المنصرم 49 مباراة واستطاع أن يسجل 13 هدفاً واحتل فريقه المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي.
Advertisements
المزيد عن: يوناي ايمري ياسين براهيمي صفقات ارسنال بورتو ارسنال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر