آرسنال يتفاوض مع نجم الجزائر

دخلت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع الجزائري الدولي ياسين إبراهيمي للحصول على خدماته مجاناً بعد انتهاء مدة عقده مع بورتو اليوم الإثنين.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أوناي إيمري تم تزويده بميزانية محدودة تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني فقط هذا الصيف بعد إخفاقهم في الوصول لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، مما يعني صعوبة التوقيع مع صفقات كبيرة.





وذكرت قناة "سكاي سبورت" البريطانية إن نادي آرسنال يجري محادثات للتوقيع مع الجناح البالغ من العمر 29 عامًا حيث يتطلعون لإيجاد طريقة للتغلب على نقص المراكز في نافذة الانتقالات.



