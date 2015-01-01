آرسنال يتفاوض مع نجم الجزائر
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:41 م
عمر عبدالعزيز
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دخلت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع الجزائري الدولي ياسين إبراهيمي للحصول على خدماته مجاناً بعد انتهاء مدة عقده مع بورتو اليوم الإثنين.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أوناي إيمري تم تزويده بميزانية محدودة تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني فقط هذا الصيف بعد إخفاقهم في الوصول لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، مما يعني صعوبة التوقيع مع صفقات كبيرة.
وذكرت قناة "سكاي سبورت" البريطانية إن نادي آرسنال يجري محادثات للتوقيع مع الجناح البالغ من العمر 29 عامًا حيث يتطلعون لإيجاد طريقة للتغلب على نقص المراكز في نافذة الانتقالات.
وخاض إبراهيمي مع نادي بورتو خلال الموسم المنصرم 49 مباراة واستطاع أن يسجل 13 هدفاً واحتل فريقه المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي.
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